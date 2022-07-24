Захарова сравнила слова главы минфина США с реакцией на смерть Ленина

Представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала в Telegram заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о рецессии. Министр сообщила, что замедление экономики страны не рецессия, а «необходимое явление после быстрого роста». Захарова сравнила слова Йелен со смертью Владимира Ленина, так-как многие считали, что российский политический деятель не умер, а просто «заснул» до лучших времен.

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Экономика США замедляется, заявила глава Минфина страны Джанет Йеллен, но это не рецессия, а необходимое явление после быстрого роста. Многие в 1924 году были уверены, что Ленин не умер, а просто заснул до лучших времен, — написала Захарова.

Ранее Йеллен также назвала инфляцию в США непомерной. Она отметила, что этот показатель необходимо снижать с учетом сохранения сильной экономики.