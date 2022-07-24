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33 минуты назад

Лавров сообщил о готовности России возобновить переговоры с Украиной

Парламентская газета

Москва не имеет предубеждений относительно переговоров с Киевом по широкому кругу вопросов, их возобновление зависит от украинской стороны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим египетским коллегой.

Лавров сообщил о готовности РФ возобновить переговоры с Украиной
Фото: пресс-служба МИД России пресс-служба МИД России

Вскоре после начала спецоперации России на Украине состоялось несколько раундов переговоров с участием делегаций двух страны, однако они не принесли существенных результатов и, по словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, были заморожены по вине Киева. Последний раз стороны встречались 29 марта в Стамбуле при содействии турецких властей.

«У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию», — заявил Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

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Глава МИД России в воскресенье начал свое африканское турне, в рамках которого он посетит сразу несколько стран континента, с Египта. В Каире Лавров встретился с министром иностранных дел арабской республики Самехом Шукри. По словам последнего, они, среди прочего, обсудили урегулирование конфликта на Украине.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,
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