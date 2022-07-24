Лавров сообщил о готовности РФ возобновить переговоры с Украиной

Москва не имеет предубеждений относительно переговоров с Киевом по широкому кругу вопросов, их возобновление зависит от украинской стороны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим египетским коллегой.
Вскоре после начала спецоперации России на Украине состоялось несколько раундов переговоров с участием делегаций двух страны, однако они не принесли существенных результатов и, по словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, были заморожены по вине Киева. Последний раз стороны встречались 29 марта в Стамбуле при содействии турецких властей.
«У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию», — заявил Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.
Глава МИД России в воскресенье начал свое африканское турне, в рамках которого он посетит сразу несколько стран континента, с Египта. В Каире Лавров встретился с министром иностранных дел арабской республики Самехом Шукри. По словам последнего, они, среди прочего, обсудили урегулирование конфликта на Украине.