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59 минут назад

Лавров отреагировал на критику главы МИД ФРГ фото Эрдогана с Путиным

Lenta.ru

Заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о совместной фотографии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским и иранским лидерами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси не относится к сфере дипломатии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Египта Самехом Шкури, передает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров отреагировал на критику главы МИД ФРГ фото Эрдогана с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этот демарш [перед лиголигой арабских государств] требовал от наших арабских друзей осудить, заявить о неприятии каких-то действий, которая совершает Россия. И особо было выделено, что нельзя подписывать с нами каких-либо документов и нельзя с нами фотографироваться. У них это одержимость такая. Вот этими фотографиями это не из сферы дипломатии, это другая отрасль человеческого организма», — заявил Лавров.

Ранее Бербок назвала вызовом для НАТО совместную фотографию глав государств, добавив, что это «просто непостижимо».

20 июля президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган приняли заявление по результатам трехстороннего саммита в Тегеране.

Политика,Реджеп Эрдоган,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Лига арабских государств,НАТО,
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