Захарова пошутила над журналистами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронически прокомментировала поведение журналистов на российско-египетских переговорах в Каире. Она предположила в своем Telegram-канале, что сотрудники СМИ безуспешно пытались найти «изоляцию».

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Отмечается, что в воскресенье, 24 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Египет с рабочим визитом. Он провел ряд встреч с руководством страны. Высказывание Захаровой относится к переговорам тет-а-тет российского дипломата с египетским коллегой.

Представитель ведомства уточнила, что на встрече министров были десятки журналистов. Они «не расходились, как будто ожидали чего-то».

По мнению Захаровой, постепенно стало понятно, почему корреспонденты не покидали зал заседаний. Они якобы «пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали её торжественного появления. А она так и не пришла».