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12 часов назад

Захарова пошутила про журналистов на встрече глав МИД России и Египта

Lenta.ruиещё 7

На встрече глав МИД Египта и России журналисты пытались отыскать рядом с российским министром Сергеем Лавровым «изоляцию», однако «она так и не пришла». Об этом в шуточной форме заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова пошутила про журналистов на встрече глав МИД России и Египта
Фото: ТАССТАСС

По словам дипломата, в Каире переговоры глав МИД обеих стран начинались «под прицелом десятков объективов». Захарова также отметила, что представители разных СМИ долго не расходились и как бы «ожидали чего-то».

Российский дипломат в шутку предположила, что «они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали ее торжественного появления».

«А она так и не пришла», — рассказала Захарова.

В настоящий момент Лавров и его египетский коллега находятся на встрече расширенного формата. Незадолго до этого министры встретились в Каире тет-а-тет.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России встретился с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Новая встреча главы российского МИД и египетского лидера прошла в Каире во дворце «Иттихадия». Подробности беседы пока не раскрываются.

Лавров прибыл с рабочим визитом в Египет в субботу, 23 июля. Его визит в эту страну стал первым в полномасштабной поездке по Африке. Уточняется, что до 28 июля он также посетит Эфиопию, Уганду и Конго.

Политика,абдель ас-сиси,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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