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1 час назад

Путин позвонил президенту Узбекистана

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин позвонил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву и поздравил его с юбилеем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин позвонил президенту Узбекистана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиеева с 65-летием», — говорится в сообщении.

Президенты также обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества. Во время разговора Путин и Мирзеев затронули вопросы международной повестки, в том числе подготовку к запланированному на осень в Узбекистане заседанию Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского. «За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничество между Россией и Узбекистаном», — говорилось в тексте указа.

Политика,Шавкат Мирзиеев,Александр Невский,Владимир Путин,ШОС,
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