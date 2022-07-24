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44 минуты назад

Кадыров назвал украинцам способ избежать объявления войны Россией

Lenta.ru

Чтобы избежать объявления войны Россией, украинский народ должен «снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма» и выгнать всю действующую администрацию во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такой способ назвал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают не боевые позиции, а мирное население Донбасса, а «руками Украины Запад уничтожает мобилизованное гражданское население».

Кадыров опубликовал пародию на Зеленского, подписывающего капитуляцию

Кадыров отметил, что Россия, в свою очередь, на протяжении всей истории «всегда была готова к любой войне».

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,
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