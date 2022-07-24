Россия расширила список недружественных стран

Список недружественных стран и территорий пополнили так называемые «коронные земли» Гернси и Мэн, а также Багамы. Постановление опубликовано на официальном сайте кабмина.

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Отмечается, что коронные земли - это особые территории, которые не входят в состав Соединенного Королевства, а являются прямыми владениями британской короны.

Острова Гернси и Мэн вошли в перечень вследствие того, что поддержали санкции Лондона в отношении Москвы, говорится в документе.

Багамы, в свою очередь, ввели рестрикции против ЦБ РФ, Минфина и крупных российских банков.