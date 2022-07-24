Россия расширила список недружественных стран

Список недружественных стран и территорий пополнили так называемые «коронные земли» Гернси и Мэн, а также Багамы. Постановление опубликовано на официальном сайте кабмина.
Отмечается, что коронные земли - это особые территории, которые не входят в состав Соединенного Королевства, а являются прямыми владениями британской короны.
Острова Гернси и Мэн вошли в перечень вследствие того, что поддержали санкции Лондона в отношении Москвы, говорится в документе.
Багамы, в свою очередь, ввели рестрикции против ЦБ РФ, Минфина и крупных российских банков.
Напомним, в среду, 20 июля, в список были внесены Греция и Дания. Кроме того, его пополнили Словакия, Словения и Хорватия.