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24 минуты назад

Кабмин включил Багамы и острова Гернси и Мэн в перечень недружественных стран и территорий

ТАСС

Правительство РФ включило Багамы и острова Гернси и Мэн в перечень недружественных государств и территорий, в отношении которых действуют ответные экономические меры. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба российского кабмина.

Кабмин расширил перечень недружественных стран и территорий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано. В перечень вошли острова Гернси и Мэн (коронные владения британской короны - прим. ТАСС), поддержавшие санкции, введенные Великобританией в отношении России, российских граждан и компаний, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В кабмине напомнили, что данный перечень создан в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

Политика,Банк России,Правительство РФ,
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