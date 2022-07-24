Кабмин расширил перечень недружественных стран и территорий

Правительство РФ включило Багамы и острова Гернси и Мэн в перечень недружественных государств и территорий, в отношении которых действуют ответные экономические меры. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба российского кабмина.
"Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано. В перечень вошли острова Гернси и Мэн (коронные владения британской короны - прим. ТАСС), поддержавшие санкции, введенные Великобританией в отношении России, российских граждан и компаний, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В кабмине напомнили, что данный перечень создан в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.