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26 минут назад

За депутатами Госдумы закрепят районы ЛНР

ТАССиещё 3

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о договоренности с Народным советом Луганской Народной Республики (ЛНР) о закреплении за районами республики депутатов Думы, чтобы они могли проводить там приемы граждан.

За депутатами Госдумы будут закреплены районы ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы договорились с коллегами из парламента ЛНР о закреплении за районами республики депутатов, чтобы они могли проводить приемы избирателей, так как в ЛНР много российских граждан, которые участвовали в выборах депутатов Государственной думы. Депутат Государственной думы, руководитель группы по межпарламентским связям с Народным Советом ЛНР Виктор Водолацкий будет координировать эту работу", - сказал он журналистам в воскресенье.

По словам председателя Думы, при этом будут учитываться соглашения, которые заключают регионы РФ с районами и городами ЛНР.

"Например, если Москва заключила соглашение с Луганском, то депутаты от Москвы будут работать с жителями Луганска", - пояснил он.

Кроме того, Володин сообщил, что поездка в Донецкую или Луганскую народные республики и другие территории может быть в ходе региональной недели или отпуска.

"Это право депутата, он может им воспользоваться. Если у депутата пленарная неделя, то нужно оформить командировку", - добавил он.

Ранее Володин вместе с депутатами посетил ЛНР, где выступил перед Народным советом и встретился с главой республики Леонидом Пасечником.

Володин 6 июля в ходе пленарного заседания Госдумы предложил депутатам во время летнего отпуска посетить Луганскую и Донецкую народные республики, чтобы обсудить вопросы помощи Донбассу и формирования единого правового поля.

Политика,Леонид Пасечник,Виктор Водолацкий,Вячеслав Володин,Госдума,
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