За депутатами Госдумы будут закреплены районы ЛНР

"Мы договорились с коллегами из парламента ЛНР о закреплении за районами республики депутатов, чтобы они могли проводить приемы избирателей, так как в ЛНР много российских граждан, которые участвовали в выборах депутатов Государственной думы. Депутат Государственной думы, руководитель группы по межпарламентским связям с Народным Советом ЛНР Виктор Водолацкий будет координировать эту работу", - сказал он журналистам в воскресенье.