В МИД РФ рассказали о странной просьбе американских дипломатов

Дипломаты из США обратились к своим зарубежным коллегам с настоятельной просьбой не фотографироваться с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

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Она утверждает, что таким образом американские дипломаты пытаются продемонстрировать мировой общественности «изоляцию» Российской Федерации.

«Тем временем американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым», — написала Захарова.

По ее словам, дипломаты из США опасаются, что Россия может позже использовать эти фотографии, чтобы доказать отсутствие изоляции и поднять свой имидж.

Захарова заявила, что для соответствующих целей Москва использует не фотографии. Она пояснила, что именно «глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности» высокопоставленных лиц в США помогают РФ избежать изоляции.