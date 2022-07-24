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18 минут назад

В США увидели «тревожный феномен» после поездки Путина в Тегеран

Елена Прошина

Иран и Китай очевидно поддерживают сторону России касательно ситуации на Украине. Об этом заявил обозреватель Марк Эпископос в статье для журнала National Interest, передает РИА Новости.

В США увидели «тревожный феномен» после поездки Путина в Тегеран
Фото: ReutersReuters

Он пояснил, что поездка президента России Владимира Путина в Тегеран на встречу с лидерами Ирана и Турции демонстрирует «тревожный феномен» для Европы и США.

«Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта», — пояснил Эпископос.

Публицист подчеркнул, что отличная от западной точка зрения по отношению к военному конфликту между Россией и Украиной все же существует, хотя Европа и США не прекращали своих попыток выстроить единый глобальный фронт против Москвы.

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Эпископос подчеркнул, что неделя российской дипломатии завершилась соглашением по обеспечению вывоза зерна из Украины. Эксперты уверены, что эта сделка была призвана показать, что компания Запада по политической и экономической изоляции Кремля провалилась.

Ранее главы России, Ирана и Турции приняли участие в трехстороннем саммите по Сирии, который прошел в Тегеране. Президент Владимир Путин провел переговоры с коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.

Политика,Али Хаменеи,Владимир Путин,
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