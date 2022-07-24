В США увидели «тревожный феномен» после поездки Путина в Тегеран

Иран и Китай очевидно поддерживают сторону России касательно ситуации на Украине. Об этом заявил обозреватель Марк Эпископос в статье для журнала National Interest, передает РИА Новости.

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Он пояснил, что поездка президента России Владимира Путина в Тегеран на встречу с лидерами Ирана и Турции демонстрирует «тревожный феномен» для Европы и США.

«Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта», — пояснил Эпископос.

Публицист подчеркнул, что отличная от западной точка зрения по отношению к военному конфликту между Россией и Украиной все же существует, хотя Европа и США не прекращали своих попыток выстроить единый глобальный фронт против Москвы.

Эпископос подчеркнул, что неделя российской дипломатии завершилась соглашением по обеспечению вывоза зерна из Украины. Эксперты уверены, что эта сделка была призвана показать, что компания Запада по политической и экономической изоляции Кремля провалилась.