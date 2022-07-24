«НАТО устроили ад на Украине»: Греческий политик поддержал Россию

Греческий политик, бывший министр энергетики и экс-лидер левой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис заявил, что на предвыборном плакате его нового политического движения будут надписи «Россия права» и «США и НАТО устроили ад на Украине». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческий новостной сайт Pronews.gr.
Как отмечает издание, Лафазанис подготовил этот плакат для продвижения своей новой партии. Свой портрет он изобразил вместе с символом Z, который российские военнослужащие наносят на свою бронетехнику в ходе военного конфликта с Украиной.
Лафазанис на плакатах нового движения обвиняет США и НАТО в ситуации на Украине, а также «уничтожении» Европы и разорении Греции. Он призывает народ сбросить нынешний политический режим, считая его «рабским» и «коррумпированным».
Греческий политик уточнил, что цель его новой партии — «освобождение Греции». Он выразил уверенность, что Россия «права» в ситуации с Украиной. Лафазанис заявил, что российская армия должна одержать победу в военном конфликте, чтобы в Европе установился мир. Он подчеркнул, что «другого решения нет».
«Я вижу, что Россия сможет добиться своих целей и установить мир на Украине на справедливой основе, что пойдет на пользу всем народам Украины», — сказал Лафазанис.