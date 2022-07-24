«НАТО устроили ад на Украине»: Греческий политик поддержал Россию

Греческий политик, бывший министр энергетики и экс-лидер левой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис заявил, что на предвыборном плакате его нового политического движения будут надписи «Россия права» и «США и НАТО устроили ад на Украине». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческий новостной сайт Pronews.gr.

Фото: ТАСС ТАСС

Как отмечает издание, Лафазанис подготовил этот плакат для продвижения своей новой партии. Свой портрет он изобразил вместе с символом Z, который российские военнослужащие наносят на свою бронетехнику в ходе военного конфликта с Украиной.

Лафазанис на плакатах нового движения обвиняет США и НАТО в ситуации на Украине, а также «уничтожении» Европы и разорении Греции. Он призывает народ сбросить нынешний политический режим, считая его «рабским» и «коррумпированным».

Греческий политик уточнил, что цель его новой партии — «освобождение Греции». Он выразил уверенность, что Россия «права» в ситуации с Украиной. Лафазанис заявил, что российская армия должна одержать победу в военном конфликте, чтобы в Европе установился мир. Он подчеркнул, что «другого решения нет».