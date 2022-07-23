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31 минуту назад

Лавров прибыл с рабочим визитом в Египет

Газета.Ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир, передает ТАСС. Египет стал первой страной в африканском турне главы МИД РФ, в рамках которого он также посетит Республику Конго, Уганду и Эфиопию.

Лавров прибыл с рабочим визитом в Египет
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Ранее Лавров заявил, что РФ продолжит поставлять партнерам из Африки продовольствие, удобрение, нефть и газ, другие жизненно необходимые товары, несмотря на введенные против страны санкции. По словам министра, Россия прекрасно осознает значение своих поставок социально значимой продукции для многих стран мира. До этого сообщалось, что Россия и страны-партнеры из Африки работают над поэтапным сокращением доли доллара и евро во взаимной торговле.

Дипломат подчеркнул, что текущая геополитическая ситуация требует определенной корректировки механизмов РФ и африканских государств. И в первую очередь это касается налаживания безопасной систем финансовых расчетов, которые были бы защищены от влияние извне.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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