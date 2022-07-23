Сенатор Совфеда РФ Ольга Ковитиди одобрила решение Вашингтона по вопросам поставок Киеву дальнобойных ракет для РСЗО. Она выразила надежду, что отказ США от направления на Украину таких боеприпасов сможет вернуть украинцам трезвый взгляд на сложившуюся ситуацию. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что США заявили о желании избежать прямого военного конфликта с Россией. На фоне этого Вашингтон принял решение не отправлять киевским военным ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.

Ковитиди предположила, что высказывания американских официальных лиц «должны отрезвить определенные «горячие головы» на Украине». По ее мнению, американцы осознали, какие риски несет конфронтация с Москвой.

Европейские страны, в свою очередь, выражают обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, подчеркнула сенатор. Лидеры ЕС понимают, к каким последствиям может привести бесконтрольное масштабное снабжение Киева вооружениями и военной техникой.