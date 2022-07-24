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1 час назад

Захарова опубликовала школьное фото Кулебы

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала школьную фотографию главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы.

Захарова опубликовала школьное фото Кулебы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кулеба еще в школе определился и с профессией, и с ценностями. Не фейк. С приветом из Каира, где его папа был послом», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

ТК Марии Захаровой

Захарова неоднократно вступала в заочную полемику с Кулебой. Так, в мае она отреагировала на его возмущение по поводу возможного отказа Украине в статусе кандидата на вступление в Евросоюз.

«Если мы не получим статус кандидата, это может значить лишь одно - Европа пытается нас обмануть. И мы это не проглотим», – заявлял глава украинского МИДа. «До этого глотали же. И ведь неплохо получалось», – отвечала Захарова.

Кулеба занимает пост министра иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года. Родился 19 апреля 1981 года в Сумах Украинской ССР. Отец – Иван Кулеба (род. 1953) – с 1993 года кадровый дипломат, с 1997 года занимал должность посла Украины в Египте, Чехии, Казахстане, заместителя государственного секретаря МИД Украины, заместителя министра иностранных дел Украины, а с декабря 2019 года назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Армении.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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