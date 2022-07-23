В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
38 минут назад

В Совфеде отреагировали на отказ США передать ракеты для РСЗО Украине

Lenta.ru

Отказ Соединенных Штатов передать Киеву ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) дальностью в 300 километров должен «отрезвить горячие головы на Украине». Так на него отреагировала сенатор Ольга Ковитиди, пишет РИА Новости.

По-видимому, США больше не хочется изображать «супер-героев», которые бесстрашно играют в «русскую рулетку», добавила член Совета Федерации.

Европейские союзники Соединенных Штатов очень обеспокоены происходящим в центре Европы и открыто говорят о том, что, вооружая Киев, США подводят минное устройство под своих же союзников, заключила Ковитиди.

Киев пообещал не применять HIMARS для ударов по России

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна отказывается поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS (Army Tactical Missile System) для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его словам, позиция американского лидера Джо Байдена заключается в том, чтобы не допустить обстоятельств, при которых США двигались бы в направлении третьей мировой войны.

Политика,Видео,Джейк Салливан,Ольга Ковитиди,Джозеф Байден,Совет Федерации,
51
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители