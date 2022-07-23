Отказ Соединенных Штатов передать Киеву ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) дальностью в 300 километров должен «отрезвить горячие головы на Украине». Так на него отреагировала сенатор Ольга Ковитиди, пишет РИА Новости.

По-видимому, США больше не хочется изображать «супер-героев», которые бесстрашно играют в «русскую рулетку», добавила член Совета Федерации.

Европейские союзники Соединенных Штатов очень обеспокоены происходящим в центре Европы и открыто говорят о том, что, вооружая Киев, США подводят минное устройство под своих же союзников, заключила Ковитиди.