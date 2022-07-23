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36 минут назад

В РФ отреагировали на решение агентства Fitch по Украине

Илья Родин

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале особенности экономической ситуации на Украине. Он пояснил, что она крайне тяжелая.

В РФ отреагировали на решение агентства Fitch по Украине
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что международное агентство Fitch Ratings второй раз за полгода понизило долгосрочный рейтинг Украины. В феврале он упал с «B» до «CCC», в июле снизился до «C». Это означает, что в государстве начался дефолт или подобные ему процессы.

Пушков подчеркнул, что западные страны, добиваясь поставленных экономических целей, совершенно не обращают внимание на проблемы республики. Относятся к Киеву так, словно уже полностью списали его. Политик добавил, что «экономические перспективы Украины практически безнадежны».

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Ранее сенатор разобрал вопрос о расширении Евросоюза. Он уточнил, что предоставление Украине членства в организации станет для ЕС фатальным.

Политика,Алексей Пушков,Fitch Ratings,ЕС,
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