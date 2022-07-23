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13 минут назад

Путин наградил президента Узбекистана за дружбу с Россией

Lenta.ruиещё 6

Президент России Владимир Путин наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева орденом Александра Невского. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Путин наградил президента Узбекистана за дружбу с Россией
Фото: ТАССТАСС

«За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничество между Россией и Узбекистаном», — говорится в сообщении.

В марте Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана. Разговор состоялся по инициативе Мирзиеева.

Президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию договоренностей, которые были достигнуты по итогам визита лидера Узбекистана в Россию в ноябре 2021 года.

Политика,Шавкат Мирзиеев,Александр Невский,Владимир Путин,
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