Путин наградил президента Узбекистана за дружбу с Россией

Президент России Владимир Путин наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева орденом Александра Невского . Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничество между Россией и Узбекистаном», — говорится в сообщении.

В марте Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана. Разговор состоялся по инициативе Мирзиеева.

Президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию договоренностей, которые были достигнуты по итогам визита лидера Узбекистана в Россию в ноябре 2021 года.