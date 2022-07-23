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1 час назад

В Крыму заявили о преодолении последней блокады Украины

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что восстановление взорванных электроопор в Херсонской области обозначило конец последней блокады, организованной властями Украины против полуострова, сообщает РИА Новости.

В Крыму заявили о преодолении последней блокады Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крючков заявил о преодолении последней блокады Украины и отметил, что это происходит благодаря ряду факторов.

«Благодаря проведению спецоперации, нашей армии и работе федеральных министерств, Крым преодолел устроенные киевским режимом водную, продовольственную, транспортную блокады, а теперь и самую последнюю — энергетическую. Крым получает воду по разблокированному Северо-Крымскому каналу, восстановлена торговля и транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, закольцована энергосистема. Все возвращается на круги своя», — подчеркнул Крючков.

Политика,Олег Крючков,
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