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37 минут назад

Пушков прокомментировал понижение агентством Fitch рейтинга Украины

Lenta.ru

В экономической войне Запада против России западными лидерами совершенно забыта Украина, словно это просто «территория на выброс», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

В РФ отреагировали на решение агентства Fitch по Украине
Фото: ТАССТАСС

Он прокомментировал новость о том, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C».

«В экономической войне Запада против России западными лидерами совершенно забыта Украина, словно это просто "территория на выброс". Экономические перспективы Украины практически безнадежны», — подчеркнул российский сенатор.

Ранее стало известно, что Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины. В феврале рейтинг упал с уровня «B» до «CCC».

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В июне сообщалось, что Украина планирует обратиться в Международный валютный фонд (МВФ) и заключить новую кредитную программу из-за значительных потерь в бюджете.

Политика,Алексей Пушков,Fitch Ratings,Международный валютный фонд,Совет Федерации,
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