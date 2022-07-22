Лавров рассказал о попытках сделать Черногорию и Северную Македонию инструментом антироссийской игры

"Сейчас поразительная перемена между тем, что чувствуют черногорцы и македонцы в отношении России, и то, что заставляют их политиков делать из Брюсселя, ЕС, НАТО. Это попытка сделать их "инструментом" в антироссийской игре", - сказал он.