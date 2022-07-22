В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+35° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
35 минут назад

Лавров: Черногорию и Северную Македонию пытаются сделать инструментом антироссийской игры

ТАССиещё 3

Запад пытается сделать из Черногории и Северной Македонии инструменты в антироссийской игре. Об этом в интервью ассоциации "Наше кино", которое опубликовано на сайте МИД РФ в пятницу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров рассказал о попытках сделать Черногорию и Северную Македонию инструментом антироссийской игры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас поразительная перемена между тем, что чувствуют черногорцы и македонцы в отношении России, и то, что заставляют их политиков делать из Брюсселя, ЕС, НАТО. Это попытка сделать их "инструментом" в антироссийской игре", - сказал он.

По его словам, это "то же самое, что пытались сделать из Украины и из ряда других восточноевропейских стран". Он также заявил, что ранее Запад подогревал в этих двух странах русофобские настроения.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители