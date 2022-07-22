Лавров рассказал о попытках сделать Черногорию и Северную Македонию инструментом антироссийской игры

Запад пытается сделать из Черногории и Северной Македонии инструменты в антироссийской игре. Об этом в интервью ассоциации "Наше кино", которое опубликовано на сайте МИД РФ в пятницу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сейчас поразительная перемена между тем, что чувствуют черногорцы и македонцы в отношении России, и то, что заставляют их политиков делать из Брюсселя, ЕС, НАТО. Это попытка сделать их "инструментом" в антироссийской игре", - сказал он.
По его словам, это "то же самое, что пытались сделать из Украины и из ряда других восточноевропейских стран". Он также заявил, что ранее Запад подогревал в этих двух странах русофобские настроения.