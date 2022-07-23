В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
15 минут назад

"Ъ": Владимир Путин носит часы Императорской Петергофской фабрики

Газета.Ruиещё 1

Президент России Владимир Путин носит часы марки ИПФ [Императорская Петергофская фабрика - "Газета.Ru"]. Об этом сообщает "Коммерсантъ Стиль".

Раскрыто происхождение часов Путина
Фото: Thibault Camus/AP/ReutersThibault Camus/AP/Reuters

По информации издания, часы имеют выпуклое сапфировое стекло, тонкий безель, круглую пряжку ремешка и характерную форму ушек.

Часы президента можно разглядеть на увеличенных фотографиях. Уточняется, что над сборкой и настройкой часов работает один мастер, поэтому в год Императорская Петергофская фабрика может производить около 40 экземпляров.

Ранее политолог Анна Федорова прокомментировала результаты опроса фонда "Общественное мнение" посвященного рейтингу доверия президенту России Владимиру Путину. Главе РФ доверяют 78% населения, и рейтинг продолжается оставаться стабильно высоким все эти месяцы после начала спецоперации. По ее мнению, такой уровень поддержки со стороны населения не в последнюю очередь объясняется тем, что никаких экономических катастроф не случилось за это время.

Политика,Анна Федорова,Владимир Путин,Фонд "Общественное мнение",
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители