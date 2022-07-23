Раскрыто происхождение часов Путина

Часы президента можно разглядеть на увеличенных фотографиях. Уточняется, что над сборкой и настройкой часов работает один мастер, поэтому в год Императорская Петергофская фабрика может производить около 40 экземпляров.

Ранее политолог Анна Федорова прокомментировала результаты опроса фонда "Общественное мнение" посвященного рейтингу доверия президенту России Владимиру Путину. Главе РФ доверяют 78% населения, и рейтинг продолжается оставаться стабильно высоким все эти месяцы после начала спецоперации. По ее мнению, такой уровень поддержки со стороны населения не в последнюю очередь объясняется тем, что никаких экономических катастроф не случилось за это время.