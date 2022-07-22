Оценена вероятность саботажа продуктовой сделки со стороны Украины

«Настораживает то, что велась такая медийная подготовка, что, мол, без украинского зерна полмира от голода помрет, хотя объективно ясно, что украинское зерно составляет мизерную часть общего мирового потока зерна на рынке. И несмотря на то, что есть масса сухопутных вариантов доставки зерна, все время настаивали на том, что без украинского зерна, которое приплывет по морю, все погибнут», – отметил эксперт.