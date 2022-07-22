Оценена вероятность саботажа продуктовой сделки со стороны Украины

Заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин считает, что существует высокая вероятность саботажа продуктовой сделки со стороны Украины. Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».
По мнению эксперта, соглашение может ждать судьба «Минска-2», а его соблюдение, скорее всего, долго не продлится.
«Настораживает то, что велась такая медийная подготовка, что, мол, без украинского зерна полмира от голода помрет, хотя объективно ясно, что украинское зерно составляет мизерную часть общего мирового потока зерна на рынке. И несмотря на то, что есть масса сухопутных вариантов доставки зерна, все время настаивали на том, что без украинского зерна, которое приплывет по морю, все погибнут», – отметил эксперт.
Жарихин также добавил, что вся данная компания могла быть устроена для того, чтобы тайно поставлять Украине военную технику.
Впрочем, не все эксперты согласны с этой точкой зрения. Политолог Андрей Суздальцев отмечает, что задачи соглашения будут реализованы в предусмотренный для этого срок.
«В декабре возникнет вопрос о продлении этого соглашения, если не возникнут другие обстоятельства. Тогда, конечно, соглашение будет аннулировано», – считает Суздальцев.
Напомним, что ранее в Стамбуле состоялось успешное подписание меморандума о возобновлении поставок зерна из портов Украины.