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31 минуту назад

Шойгу раскрыл роль Путина в "продовольственной сделке"

Елена Прошина

Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил вклад президента Турции Реджепа Эрдогана, президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша в успешном разрешении вопроса украинского зерна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шойгу раскрыл роль Путина в "продовольственной сделке"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Реализация этого проекта (произошла) в результате больших усилий - усилий со стороны президента Турции господина Эрдогана и усилий нашего президента и, конечно, не могу не отметить господина Гутерреша из Организации Объединенных Наций, которые связали все эти решения в один пакет, и сегодня мы имеем все предпосылки и все решения для того, чтобы этот процесс начался в самые ближайшие дни. Речь идет не только о начале вывоза сельхозпродукции из украинских портов, но и, безусловно, работы в этом же направлении по сельхозпродукции, удобрений из российских портов», – заключил Шойгу.

Напомним, что в Турции состоялось подписание меморандума о возобновлении поставок зерна из украинских морских портов. Для контроля за судами в Стамбуле будет создан совместный координационный центр.

Политика,Антониу Гутерреш,Сергей Шойгу,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ООН,
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