Шойгу раскрыл роль Путина в "продовольственной сделке"

«Реализация этого проекта (произошла) в результате больших усилий - усилий со стороны президента Турции господина Эрдогана и усилий нашего президента и, конечно, не могу не отметить господина Гутерреша из Организации Объединенных Наций, которые связали все эти решения в один пакет, и сегодня мы имеем все предпосылки и все решения для того, чтобы этот процесс начался в самые ближайшие дни. Речь идет не только о начале вывоза сельхозпродукции из украинских портов, но и, безусловно, работы в этом же направлении по сельхозпродукции, удобрений из российских портов», – заключил Шойгу.