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34 минуты назад

Россия, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна

Елена Прошина

В Стамбуле состоялось подписание меморандума о возобновлении поставок украинского зерна. Представители сторон подписали отдельные экземпляры соглашения.

Россия, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под документом, предназначенным для России, расписались глава Минобороны Сергей Шойгу, представители Анкары и Организации объединенных наций.

Украинский документ, наряду с турецким военачальником Хулуси Акаром и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, заверил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В рамках договора зерно будет вывозиться из таких украинских портов, как «Черноморск», «Одесса» и «Южный». Для поставок продукции не потребуется проводить разминирование, корабли пройдут по безопасным фарватерам.

Отмечается, что для контроля за судами в Турции будет создан совместный координационный центр. В него войдут Москва, Анкара и Киев.

На Украине уточнили ранее, что Киев выступает против прямого соглашения с РФ. Поэтому делегаты от каждого государства подпишут отдельные документы.

Политика,Хулуси Акар,Сергей Шойгу,ООН,
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