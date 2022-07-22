Россия, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна

В Стамбуле состоялось подписание меморандума о возобновлении поставок украинского зерна. Представители сторон подписали отдельные экземпляры соглашения.
Под документом, предназначенным для России, расписались глава Минобороны Сергей Шойгу, представители Анкары и Организации объединенных наций.
Украинский документ, наряду с турецким военачальником Хулуси Акаром и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, заверил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
В рамках договора зерно будет вывозиться из таких украинских портов, как «Черноморск», «Одесса» и «Южный». Для поставок продукции не потребуется проводить разминирование, корабли пройдут по безопасным фарватерам.
Отмечается, что для контроля за судами в Турции будет создан совместный координационный центр. В него войдут Москва, Анкара и Киев.
На Украине уточнили ранее, что Киев выступает против прямого соглашения с РФ. Поэтому делегаты от каждого государства подпишут отдельные документы.