Шойгу рассказал о двух подписанных в Стамбуле документах

Два документа, которые должны решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, были подписаны в пятницу в Стамбуле. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

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"Сегодня в Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки", - отметил Шойгу, подчеркнув, что они связаны между собой.

По словам министра обороны, первый документ, меморандум, предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

"Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине", - добавил Шойгу.

Министр обороны добавил, что второй документ предусматривает гумкоридор, по которому суда могут безопасно следовать в подконтрольные Украине черноморские порты и обратно.

Шойгу также сообщил, что в соответствии с соглашением, которое подписали Россия, Турция, представители ООН и Украина, создается совместный четырехсторонний координационный центр, который будет досматривать суда, вывозящие украинскую сельхозпродукцию.

"Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море", - сказал он.