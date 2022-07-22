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1 час назад

Хорватия признала недружественные отношения с Россией

News.ru

Хорватия действительно пребывает в недружественных отношениях с Россией, заявил президент республики Зоран Миланович на праздновании дня муниципалитета Промине. При этом он выразил обеспокоенность, отметив, что ситуация «может развиваться в нечто непредвиденное», пишет РИА Новости.

"Очень опасная ситуация:" президент Хорватии об отношениях с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы, действительно, находимся в недружественных отношениях с Россией <...> Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется, — сказал Миланович.

Он добавил, что Хорватия не участвует в противостоянии Запада и России настолько активно, как некоторые другие государства.

Накануне правительство России расширило перечень недружественных государств. В него внесли Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. При этом Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

Политика,Правительство РФ,
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