"Очень опасная ситуация:" президент Хорватии об отношениях с РФ

Хорватия действительно пребывает в недружественных отношениях с Россией, заявил президент республики Зоран Миланович на праздновании дня муниципалитета Промине. При этом он выразил обеспокоенность, отметив, что ситуация «может развиваться в нечто непредвиденное», пишет РИА Новости.

Мы, действительно, находимся в недружественных отношениях с Россией <...> Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется, — сказал Миланович.

Он добавил, что Хорватия не участвует в противостоянии Запада и России настолько активно, как некоторые другие государства.