В Молдавии объяснили проблемы с допуском российских миротворцев в Приднестровье

В министерстве иностранных дел Молдавии подтвердили, что Кишинев не пропустил на территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) российских миротворцев. Пресс-секретарь МИД Молдавии Даниел Водэ объяснил проблемы с допуском случаями «незаконного проникновения» отдельных российских военных, передает РБК.
По словам Водэ, Молдавия не препятствовала ротации контингента миротворческих сил России в Приднестровье, однако въезд не был разрешен отдельным военнослужащим.
«Молдавская сторона запретила въезд офицеров так называемой Оперативной группы российских войск — формирования, которое нарушает нейтралитет и находится на территории Молдавии незаконно», — заявил он.
Пресс-секретарь МИД заявил, что ведомство подтверждает позицию молдавских властей о необходимости вывода российских войск из страны и ликвидации складов с боеприпасами.
Ранее директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что в аэропорту Кишинева были задержаны миротворцы, которые направлялись в Приднестровье. Москва расценила подобные действия как недружественные.
Российские миротворцы были размещены в Приднестровье с момента окончания активной фазы конфликта в 1992 году, в результате которого погибли около тысячи человек. Также в регионе находится Оперативная группа российских войск, которая охраняет оставшиеся с советских времен склады с боеприпасами.