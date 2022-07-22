В Молдавии объяснили проблемы с допуском российских миротворцев в Приднестровье

В министерстве иностранных дел Молдавии подтвердили, что Кишинев не пропустил на территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) российских миротворцев. Пресс-секретарь МИД Молдавии Даниел Водэ объяснил проблемы с допуском случаями «незаконного проникновения» отдельных российских военных, передает РБК.

По словам Водэ, Молдавия не препятствовала ротации контингента миротворческих сил России в Приднестровье, однако въезд не был разрешен отдельным военнослужащим.

«Молдавская сторона запретила въезд офицеров так называемой Оперативной группы российских войск — формирования, которое нарушает нейтралитет и находится на территории Молдавии незаконно», — заявил он.

Пресс-секретарь МИД заявил, что ведомство подтверждает позицию молдавских властей о необходимости вывода российских войск из страны и ликвидации складов с боеприпасами.

Ранее директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что в аэропорту Кишинева были задержаны миротворцы, которые направлялись в Приднестровье. Москва расценила подобные действия как недружественные.