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1 час назад

В Молдавии объяснили проблемы с допуском российских миротворцев в Приднестровье

Lenta.ru

В министерстве иностранных дел Молдавии подтвердили, что Кишинев не пропустил на территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) российских миротворцев. Пресс-секретарь МИД Молдавии Даниел Водэ объяснил проблемы с допуском случаями «незаконного проникновения» отдельных российских военных, передает РБК.

По словам Водэ, Молдавия не препятствовала ротации контингента миротворческих сил России в Приднестровье, однако въезд не был разрешен отдельным военнослужащим.

«Молдавская сторона запретила въезд офицеров так называемой Оперативной группы российских войск — формирования, которое нарушает нейтралитет и находится на территории Молдавии незаконно», — заявил он.

В Приднестровье задумались над присоединением к России

Пресс-секретарь МИД заявил, что ведомство подтверждает позицию молдавских властей о необходимости вывода российских войск из страны и ликвидации складов с боеприпасами.

Ранее директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что в аэропорту Кишинева были задержаны миротворцы, которые направлялись в Приднестровье. Москва расценила подобные действия как недружественные.

Российские миротворцы были размещены в Приднестровье с момента окончания активной фазы конфликта в 1992 году, в результате которого погибли около тысячи человек. Также в регионе находится Оперативная группа российских войск, которая охраняет оставшиеся с советских времен склады с боеприпасами.

Политика,Видео,Алексей Полищук,МИД России,
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