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27 минут назад

Путин на совещании с Советом безопасности обсудил международную повестку

Газета.Ruиещё 3

Президент России Владимир Путин, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, предложил обсудить международную повестку.

«Мы обсудим сегодня некоторые вопросы международной повестки дня. В начале хотел бы попросить (главу МИД, — прим. «Газеты.Ru») Сергея Викторовича Лаврова рассказать о результатах его поездок за границу», — приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

В совещании принимают участие глава правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников и другие.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин 22 июля намерен провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

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