«Мы обсудим сегодня некоторые вопросы международной повестки дня. В начале хотел бы попросить (главу МИД, — прим. «Газеты.Ru») Сергея Викторовича Лаврова рассказать о результатах его поездок за границу», — приводятся слова главы государства на сайте Кремля.