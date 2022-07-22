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24 минуты назад

Сенатор объяснил расширение списка недружественных стран

Алиса Селезнёва

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что новые страны попали в РФ в список недружественных из-за своего «русофобского отношения». Об этом пишут «Известия».

Ранее правительство расширило список стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. В него вошли Дания, Греция, Хорватия, Словения и Словакия.

Ранее в этом списке были только США и Чехия.

«Страны не скрывают своего русофобского отношения. Со своей русофобской позицией они поддерживают антироссийские санкции и создают проблемы нашим гражданам, которые туда прибывают», - так прокомментировал расширение списка Джабаров.

Он отметил, что Греция при этом популярна среди россиян и «значительно пополняла свой бюджет» благодаря туристам из РФ.

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Страны, входящие в список недружественных, попадают под ограничения - вплоть до полного запрета нанимать в посольства и консульства людей, проживающих на территории России.

По новому распоряжению, Греция может нанимать в России максимум 34 человека, Дания - 20, Словакия - 16.

Словении и Хорватии полностью запрещено нанимать сотрудников из числа живущих в РФ людей.

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