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45 минут назад

В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Лукашенко

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, на которых обсудили международную повестку и импортозамещение. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Лукашенко
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лукашенко и Путин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сделав акцент на реализации «конкретных взаимовыгодных проектов в торгово-экономической сфере».

Также президенты говорили о результатах встречи Путина с главами Турции и Ирана.

«Подтверждён настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнёрства и союзничества», - подчеркивается в сообщении.

На сайте белорусского президента отмечается, что Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку национального авиаперевозчика Белоруссии. Также главы государств согласовали назначение нового посла республики в России.

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Ранее в июне Путин и Лукашенко провели очные переговоры. На них Путин заявил, что РФ скоро передаст Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М», совместимые с баллистическими и крылатыми ракетами, в том числе с ядерными боеголовками.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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