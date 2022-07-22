В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, на которых обсудили международную повестку и импортозамещение. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Лукашенко и Путин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сделав акцент на реализации «конкретных взаимовыгодных проектов в торгово-экономической сфере».
Также президенты говорили о результатах встречи Путина с главами Турции и Ирана.
«Подтверждён настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнёрства и союзничества», - подчеркивается в сообщении.
На сайте белорусского президента отмечается, что Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку национального авиаперевозчика Белоруссии. Также главы государств согласовали назначение нового посла республики в России.
Ранее в июне Путин и Лукашенко провели очные переговоры. На них Путин заявил, что РФ скоро передаст Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М», совместимые с баллистическими и крылатыми ракетами, в том числе с ядерными боеголовками.