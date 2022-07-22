Турецкие СМИ сообщили о прибытии Шойгу в Стамбул

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения о вывозе зерна с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.
По предварительным данным, от Турции и России соглашение подпишут министры обороны, а от Украины - министр транспорта, возглавляющий украинскую делегацию в Стамбуле.
В Турции ранее сообщили, что в пятницу, 21 июля, состоится церемония подписания зерновой сделки.
Официального подтверждения о достижении договоренности ни от Москвы, ни от Киева не поступало - только то, что переговоры продолжатся в пятницу.
Одним из основных препятствий на пути к соглашению были мины, которые Украина разместила в своих черноморских портах. По словам источников The New York Times, украинцы согласились убрать часть мин и направить грузовые корабли в международные воды с капитанами своих ВМС или береговой охраны.
Затем иностранные экипажи будут доставлять корабли в Стамбул, а оттуда - в другие пункты назначения.