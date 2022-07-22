Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос о сокращении отпусков депутатам и чиновникам, «исходя из вызовов времени». Его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

По мнению политика, депутатскому корпусу и чиновникам стоит равняться на главу государства Владимира Путина, который «всегда на работе».

Володин уверен, что в нынешних условиях, «исходя из вызовов времени и ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники», необходимо сократить их отпуска до того минимума, который предусматривает трудовое законодательство.

Для этого парламентарии должны будут внести поправки в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», пояснил спикер нижней палаты парламента России.

Сейчас продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска депутата Госдумы составляет 42 календарных дня. Минимальная продолжительность отпуска по ТК России - 28 календарных дней.

За время своей работы на высших государственных постах президент России Владимир Путин редко брал отпуск и тот ограничивался несколькими днями. В частности, пресс-служба президента делилась кадрами его поездок по Сибири.