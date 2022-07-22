Россия на переговорах по экспорту зерна с украинской территории поднимала вопрос о снятии санкций по страховке и обслуживанию судов. Об этом со ссылкой на информацию телеканала A Haber пишет РИА Новости.

13 июля в Стамбуле прошла четырехсторонняя встреча по вопросу экспорта украинского зерна. В ней приняли участие делегации из России, Турции, Украины и представители ООН. Турция выступила гарантом процесса разминирования в Черном море, что позволило достичь формирования безопасных зерновых коридоров. Ожидается, что соглашение об экспорте зерна будет подписано сегодня в Стамбуле в присутствии генерального секретаря ООН Антониу Гутериша.

Источник, знакомый с переговорами, отметил, что в ходе обсуждения соглашения российская сторона настаивала, что «санкции, введенные в отношении российских судов в области страхования и обслуживания, должны быть сняты».

После начала спецоперации России на Украине в ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. А страны Запада обвиняли Россию в противодействии поставкам украинского продовольствия. При этом в Москве отвергали эти обвинения и указывали на то, что украинская сторона сама заминировала акваторию.