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26 минут назад

Сенатор предрек ЕС последствия из-за позиции по «Северному потоку-2»

Никита Бородкин

Евросоюз ощутит последствия своей позиции по «Северному потоку-2», заявил сенатор Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он обещал последствия для промышленности и граждан стран Европы.

«ЕС настаивает на своем. Пусть продолжают настаивать. Последствия ощутит их промышленность, ощутят и граждане. Но это — ответственность ЕС, никак не России», — заявил Пушков.

Напомним, ранее стало известно о том, что власти Германии не одобряют введение в эксплуатацию «Северного потока-2». Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что это стало бы «поднятием белого флага». Незадолго до этого глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заявила, что газопровод не может работать из-за отсутствия сертификации.

ТПП: неделя без «Северного потока» обойдется ЕС в 1,5 миллиарда

При этом 21 июля РФ вновь начала поставки топлива по «Северному потоку-1» в Германию — газ поступает в объеме 40% от полной мощности газопровода, что составляет около 67 млн кубометров в сутки.

Политика,Видео,Роберт Хабек,Алексей Пушков,Торгово-промышленная палата,Еврокомиссия,ЕС,
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