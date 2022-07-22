Евросоюз ощутит последствия своей позиции по «Северному потоку-2», заявил сенатор Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он обещал последствия для промышленности и граждан стран Европы.

«ЕС настаивает на своем. Пусть продолжают настаивать. Последствия ощутит их промышленность, ощутят и граждане. Но это — ответственность ЕС, никак не России», — заявил Пушков.

Напомним, ранее стало известно о том, что власти Германии не одобряют введение в эксплуатацию «Северного потока-2». Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что это стало бы «поднятием белого флага». Незадолго до этого глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заявила, что газопровод не может работать из-за отсутствия сертификации.