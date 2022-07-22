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57 минут назад

Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию включили в список недружественных стран

ТАСС

Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия включены в список недружественных для РФ государств, сообщает в пятницу пресс-служба российского кабинета министров.

Кабмин пополнил список недружественных к России стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Правительство актуализировало перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. В список вошли Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия", - говорится в сообщении.

Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии в РФ, для Греции, Дании и Словакии набор ограничен.

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