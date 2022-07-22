Кабмин пополнил список недружественных к России стран

Греция , Дания , Словакия , Словения и Хорватия включены в список недружественных для РФ государств, сообщает в пятницу пресс-служба российского кабинета министров.

"Правительство актуализировало перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. В список вошли Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия", - говорится в сообщении.

Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии в РФ, для Греции, Дании и Словакии набор ограничен.