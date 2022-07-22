Володин предложил сократить отпуска депутатам и чиновникам

Отпуска депутатам и чиновникам правильно было бы сократить, для этого потребуется инициировать поправки в законодательство, сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Правильно было бы исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ», — считает спикер.
По словам Вячеслава Володина, для этого будет необходимо подготовить поправки в том числе в закон о статусе депутата. Согласно действующим нормам, продолжительность отпуска депутатов составляет 42 календарных дня, отпуск госслужащих — до 45 дней.
Спикер призвал брать пример с президента Владимира Путина, «который всегда на работе».
«У политиков отпусков не бывает», — подчеркнул председатель Госдумы.
Ранее, 7 июля, в ходе встречи Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций Вячеслав Володин отметил, что близится время летних отпусков и работы в регионах, однако эти месяцы депутаты планируют провести иначе. Помимо встреч с избирателями, парламентарии вместе с Правительством займутся подготовкой законопроектов в области импортозамещения и помогут в создании правового поля ДНР и ЛНР.