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35 минут назад

Володин предложил сократить отпуска депутатам и чиновникам

Парламентская газетаиещё 5

Отпуска депутатам и чиновникам правильно было бы сократить, для этого потребуется инициировать поправки в законодательство, сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин предложил сократить отпуска депутатам и чиновникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правильно было бы исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ», — считает спикер.

По словам Вячеслава Володина, для этого будет необходимо подготовить поправки в том числе в закон о статусе депутата. Согласно действующим нормам, продолжительность отпуска депутатов составляет 42 календарных дня, отпуск госслужащих — до 45 дней.

Спикер призвал брать пример с президента Владимира Путина, «который всегда на работе».

«У политиков отпусков не бывает», — подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее, 7 июля, в ходе встречи Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций Вячеслав Володин отметил, что близится время летних отпусков и работы в регионах, однако эти месяцы депутаты планируют провести иначе. Помимо встреч с избирателями, парламентарии вместе с Правительством займутся подготовкой законопроектов в области импортозамещения и помогут в создании правового поля ДНР и ЛНР.

Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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