Володин предложил сократить отпуска депутатам и чиновникам

Отпуска депутатам и чиновникам правильно было бы сократить, для этого потребуется инициировать поправки в законодательство, сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Правильно было бы исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ», — считает спикер.

По словам Вячеслава Володина, для этого будет необходимо подготовить поправки в том числе в закон о статусе депутата. Согласно действующим нормам, продолжительность отпуска депутатов составляет 42 календарных дня, отпуск госслужащих — до 45 дней.

Спикер призвал брать пример с президента Владимира Путина, «который всегда на работе».

«У политиков отпусков не бывает», — подчеркнул председатель Госдумы.