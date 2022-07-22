Лавров ответил поговоркой на обвинения Запада и Украины

«Хотел бы акцентировать, что спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы „экспортирует голод“, абсолютно беспочвенны. По сути, они представляют собой очередную попытку переложить ответственность с больной головы на здоровую», — написал глава МИД РФ в своей статье для африканских СМИ, размещенной на сайте ведомства.