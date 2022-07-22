Евросоюз в тупике: Захарова прокомментировала новые санкции ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции против России, введенные Европейским союзом в связи с конфликтом на Украине, нелегитимны и загоняют ЕС в тупик. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщает «Лента.ру».

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По ее словам, политика давления ЕС тщетна, так как последствия санкций становятся все более губительными для различных сегментов глобальной экономики и безопасности западных стран.

Захарова считает, что Европейский союз снова пытается переложить ответственность за провоцирование и усугубление энергетического и продовольственного кризиса. Вместе с тем она отметила, что «факты говорят сами за себя».

«Наряду с пандемией COVID-19 основной причиной роста цен на агропромышленную продукцию и углеводороды является недальновидная экономическая и энергетическая политика Запада», — сказала Захарова и добавила, что санкции против России только накаляют обстановку в этих сферах.