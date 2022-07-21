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30 минут назад

Россия обвинила США в разграблении Сирии

Lenta.ru

США каждый день грабят углеводороды и зерно Сирии на неподконтрольной Дамаску территории, которую занимают проамериканские боевики на северо-востоке страны. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Генеральной ассамблеи, сообщает РИА Новости.

Россия обвинила США в разграблении Сирии
Фото: ТАССТАСС

«Единственными зонами, неподконтрольными правительству Сирии, по-прежнему остаются только Заевфратье, где американские оккупанты на ежедневной основе разграбляют зерновые и углеводородные ресурсы, и Идлибская зона деэскалации на северо-западе страны, оккупированная международно признанными террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая организация, запрещена в России)», — обвинил зампостпреда в разграблении страны.

Ранее представитель российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике заявил, что российские комплексы ПВО уничтожили два беспилотника террористов в районе авиабазы Хмеймим в Сирии. Пострадавших нет, материальный ущерб также не нанесен. База продолжает функционировать в обычном режиме.

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