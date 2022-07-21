Россия обвинила США в разграблении Сирии

США каждый день грабят углеводороды и зерно Сирии на неподконтрольной Дамаску территории, которую занимают проамериканские боевики на северо-востоке страны. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Генеральной ассамблеи, сообщает РИА Новости.