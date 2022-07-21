Медведев прибыл в Ростовскую область для встречи с беженцами

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл в пункт временного размещения беженцев из Донбасса и с Украины, который организован на территории детского лагеря под Таганрогом.
Видео с места встречи разместило в своем Telegram-канале «РБК».
По данным ТАСС, вместе с Медведевым в Ростов-на-Дону прибыли вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минтруда Антон Котяков и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Отмечается, что во время своего визита зампредседателя Совбеза России ознакомился с условиями, в которых живут беженцы и пообщался с ними, расспросив о нуждах.
После этого Медведев проведет совещание о мерах поддержки вынужденным переселенцам и соотечественникам из Донбасса и с Украины.
Также во время общения с беженцами он сообщил, что при необходимости сроки их размещения продлят.
Кроме того Медведев передал эвакуированным в Россию «привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина» и пообещал и дальше развивать помощь им.
В заключение зампредседателя Совбеза заявил о необходимости отодвинуть ВСУ дальше от ДНР, гарантировав, что все задачи военной спецоперации на территории Украины будут выполнены.