Медведев прибыл в Ростовскую область для встречи с беженцами

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл в пункт временного размещения беженцев из Донбасса и с Украины, который организован на территории детского лагеря под Таганрогом.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Видео с места встречи разместило в своем Telegram-канале «РБК».

Отмечается, что во время своего визита зампредседателя Совбеза России ознакомился с условиями, в которых живут беженцы и пообщался с ними, расспросив о нуждах.

После этого Медведев проведет совещание о мерах поддержки вынужденным переселенцам и соотечественникам из Донбасса и с Украины.

Также во время общения с беженцами он сообщил, что при необходимости сроки их размещения продлят.

Кроме того Медведев передал эвакуированным в Россию «привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина» и пообещал и дальше развивать помощь им.