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35 минут назад

Медведев приехал в Ростовскую область на встречу с беженцами

Елена Прошина

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл в пункт временного размещения беженцев из Донбасса и с Украины, который организован на территории детского лагеря под Таганрогом.

Медведев прибыл в Ростовскую область для встречи с беженцами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Видео с места встречи разместило в своем Telegram-канале «РБК».

По данным ТАСС, вместе с Медведевым в Ростов-на-Дону прибыли вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минтруда Антон Котяков и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Отмечается, что во время своего визита зампредседателя Совбеза России ознакомился с условиями, в которых живут беженцы и пообщался с ними, расспросив о нуждах.

После этого Медведев проведет совещание о мерах поддержки вынужденным переселенцам и соотечественникам из Донбасса и с Украины.

Жаловавшийся Путину беженец из Донбасса вновь решил поговорить с президентом

Также во время общения с беженцами он сообщил, что при необходимости сроки их размещения продлят.

Кроме того Медведев передал эвакуированным в Россию «привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина» и пообещал и дальше развивать помощь им.

В заключение зампредседателя Совбеза заявил о необходимости отодвинуть ВСУ дальше от ДНР, гарантировав, что все задачи военной спецоперации на территории Украины будут выполнены.

Политика,Антон Котяков,Анна Попова,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Минтруд России,Роспотребнадзор,Совет безопасности РФ,
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