Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы украинских властей по уничтожению Черноморского флота и «деокупации Крыма», а также ударах по России, «одиозными и агрессивными». Об этом пишет ТАСС.

По словам Захаровой, в МИД обратили внимание как на слова заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о Черноморском флоте России и возвращении Крыма, так и на высказывание секретаря Совета национальной обороны и безопасности Алексея Данилова о целях для американских систем HIMARS.

«Не менее одиозными и агрессивными выглядят заявления [главы МИД Украины Дмитрия] Кулебы. Он продолжает грезить несбыточной мечтой о военном поражении России и отвергает даже гипотетическую возможность мирных переговоров», - констатировала она.

При этом, по словам официального представителя МИД РФ, очень странным выглядит и призыв министра оборона Алексея Резникова к иностранным производителям вооружений начать тестировать их в боевых условиях на территории Украины.

«Что вы делаете со своим народом, представители киевского режима? Вы уничтожили украинскую государственность, вы уничтожили современное государство Украина. Вы теперь просто уничтожаете народ Украины, и для этого вам нужно все больше и больше оружия», - констатировала она.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.