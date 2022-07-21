В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
21 июля

Захарова прокомментировала планы Киева по «уничтожению» Черноморского флота

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы украинских властей по уничтожению Черноморского флота и «деокупации Крыма», а также ударах по России, «одиозными и агрессивными». Об этом пишет ТАСС.

По словам Захаровой, в МИД обратили внимание как на слова заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о Черноморском флоте России и возвращении Крыма, так и на высказывание секретаря Совета национальной обороны и безопасности Алексея Данилова о целях для американских систем HIMARS.

«Не менее одиозными и агрессивными выглядят заявления [главы МИД Украины Дмитрия] Кулебы. Он продолжает грезить несбыточной мечтой о военном поражении России и отвергает даже гипотетическую возможность мирных переговоров», - констатировала она.

При этом, по словам официального представителя МИД РФ, очень странным выглядит и призыв министра оборона Алексея Резникова к иностранным производителям вооружений начать тестировать их в боевых условиях на территории Украины.

«Что вы делаете со своим народом, представители киевского режима? Вы уничтожили украинскую государственность, вы уничтожили современное государство Украина. Вы теперь просто уничтожаете народ Украины, и для этого вам нужно все больше и больше оружия», - констатировала она.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

«Как плацдарм для наступления неинтересен». Почему армия России покинула Змеиный

При этом переговоры о мире в настоящее время заморожены по инициативе украинской стороны. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условием их возобновления возвращение Россией «всех территорий, утраченных с начала военной спецоперации». А глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что украинские власти вернутся к переговорам с Москвой в августе, после того, как проведут контрнаступление на нескольких ключевых участках.

Политика,Видео,Крым наш,Давид Арахамия,Алексей Данилов,Алексей Резников,Владимир Гаврилов,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители