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40 минут назад

В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Венгрии Сийярто

Газета.Ruиещё 2

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в четверг, 21 июля, встречается в Москве с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что Сийярто прибыл 21 июля в Москву, чтобы договориться о предоставлении дополнительных 700 млн кубометров газа для своей страны. Официальный представитель МИД Венгрии Мате Пацола уточнил, что в ходе своего визита Сийярто встретится с вице-премьером РФ Александром Новаком, вице-премьером — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, а также российским коллегой Сергеем Лавровым. Ранее информацию о встрече Сийярто и Лаврова подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В середине июля стало известно, что Россия увеличила объем поставок нефти в Венгрию с начала июля более чем на 40%. 21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций в отношении России, в том числе частичный запрет на импорт золота. В новый санкционный список ЕС включены 55 физических и юрлиц России, также запрещены к ввозу товары двойного назначения. Прежде уже был введен частичный запрет на российские энергоресурсы.

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