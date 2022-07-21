Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прилетел в Москву

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто находится в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийское посольство в Москве.

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«Глава МИД Венгрии сегодня в Москве», — сказали в дипмиссии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 21 июля встречу с венгерским коллегой, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Других подробностей пока не приводится.

Ранее 21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций в отношении России, в том числе частичный запрет на импорт золота. В новый санкционный список ЕС включены 55 физических и юрлиц России, также запрещены к ввозу товары двойного назначения.