Медведев прилетел в закрытый аэропорт Ростова

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Ростовскую область на самолете. Он приземлился в не работающем аэропорте «Платов».
«Планирует посетить один из пунктов временного размещения эвакуированных и провести совещание о мерах поддержки вынужденным переселенцам», – сообщает ТАСС.
Дмитрия Медведева встречали полпред Владимир Устинов и губернатор Ростовской области Василий Голубев. В мероприятиях также примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минтруда Антон Котяков и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Отметим, в Ростовскую область продолжают массово прибывать беженцы с Украины и Донбасса с конца февраля 2022 года. Аэропорт«Платов» закрылся пять месяцев назад – с начала спецоперации. Это сделано для безопасности. Также не работает ряд воздушных гаваней в ЮФО.