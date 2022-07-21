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1 час назад

Медведев прилетел в закрытый аэропорт Ростова

РИА "ФедералПресс"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Ростовскую область на самолете. Он приземлился в не работающем аэропорте «Платов».

Медведев прилетел в закрытый аэропорт Ростова
Фото: ФедералПресс / Екатерина ЛазареваФедералПресс / Екатерина Лазарева

«Планирует посетить один из пунктов временного размещения эвакуированных и провести совещание о мерах поддержки вынужденным переселенцам», – сообщает ТАСС.

Дмитрия Медведева встречали полпред Владимир Устинов и губернатор Ростовской области Василий Голубев. В мероприятиях также примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минтруда Антон Котяков и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Отметим, в Ростовскую область продолжают массово прибывать беженцы с Украины и Донбасса с конца февраля 2022 года. Аэропорт«Платов» закрылся пять месяцев назад – с начала спецоперации. Это сделано для безопасности. Также не работает ряд воздушных гаваней в ЮФО.

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