Медведев прилетел в закрытый аэропорт Ростова

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Ростовскую область на самолете. Он приземлился в не работающем аэропорте «Платов».

Отметим, в Ростовскую область продолжают массово прибывать беженцы с Украины и Донбасса с конца февраля 2022 года. Аэропорт«Платов» закрылся пять месяцев назад – с начала спецоперации. Это сделано для безопасности. Также не работает ряд воздушных гаваней в ЮФО.