Москва крайне негативно оценивает информацию из США о том, что Конгресс может признать Россию страной - спонсором терроризма. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Очень негативно мы оцениваем последствия такого шага», - заметил он.

При этом официальный представитель Кремля признал, что в настоящее время трудно сделать что-то, что может еще более испортить и так находящиеся «в незавидном положении» отношения России и США.

Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала от госсекретаря Энтони Блинкена признать Россию «государством – спонсором терроризма», иначе решение об этом примет парламент. Однако представители Госдепартамента и офиса Пелоси отказались прокомментировать эту информацию.