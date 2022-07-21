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12 минут назад

В Кремле оценили перспективу объявления России страной-спонсором терроризма

Мария Иванова

Москва крайне негативно оценивает информацию из США о том, что Конгресс может признать Россию страной - спонсором терроризма. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Очень негативно мы оцениваем последствия такого шага», - заметил он.

При этом официальный представитель Кремля признал, что в настоящее время трудно сделать что-то, что может еще более испортить и так находящиеся «в незавидном положении» отношения России и США.

В США пригрозили признать РФ «спонсором терроризма»

Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала от госсекретаря Энтони Блинкена признать Россию «государством – спонсором терроризма», иначе решение об этом примет парламент. Однако представители Госдепартамента и офиса Пелоси отказались прокомментировать эту информацию.

Внести Россию в список стран-спонсоров терроризма призвал ранее США и страны G7 президент Украины Владимир Зеленский. В свою очередь французский лидер Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция «не разделяет подобной методологии» и стремится руководствоваться юридическим подходом.

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