Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет проблем со здоровьем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хорошо, у него все нормально со здоровьем», - заявил Песков.

Он заявил, что в последние месяцы на Украине, в США и Британии «вбрасывают разные «утки» о здоровье Путина.

«Это ни что иное, как «утки». Мы об этом говорим», - заключил Песков.

Глава ЦРУ Уильям Бернс ранее заявил, что Путин «слишком здоров» вопреки слухам.

О здоровье президента РФ Бернс говорил на саммите по вопросам безопасности в Аспене.