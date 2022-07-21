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8 минут назад

В Кремле рассказали о хорошем здоровье Путина

Алиса Селезнёва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет проблем со здоровьем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хорошо, у него все нормально со здоровьем», - заявил Песков.

Он заявил, что в последние месяцы на Украине, в США и Британии «вбрасывают разные «утки» о здоровье Путина.

«Это ни что иное, как «утки». Мы об этом говорим», - заключил Песков.

Глава ЦРУ Уильям Бернс ранее заявил, что Путин «слишком здоров» вопреки слухам.

Глава ЦРУ высказался о здоровье Путина

О здоровье президента РФ Бернс говорил на саммите по вопросам безопасности в Аспене.

Глава ЦРУ отмечал, что «слухов ходит много», но, насколько могут судить в американской разведке, с Путиным все в порядке.

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