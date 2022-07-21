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16 минут назад

Москва заявила о задержании российских миротворцев в Кишиневе

Lenta.ru

Российских миротворцев, направлявшихся в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР), задержали в Кишиневе. Об этом заявил директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук, передает РИА Новости.

Москва заявила о задержании российских миротворцев в Кишиневе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В аэропорту Кишинева без объяснения причин много раз задерживались российские офицеры, которые направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента», — рассказал он.

Москва расценивает подобные действия как недружественные. Дипломат пообещал, что российская сторона отреагирует должным образом на политику Молдавии.

Политика,Алексей Полищук,МИД России,
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