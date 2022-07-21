Москва заявила о задержании российских миротворцев в Кишиневе

Российских миротворцев, направлявшихся в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР), задержали в Кишиневе. Об этом заявил директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук, передает РИА Новости.
«В аэропорту Кишинева без объяснения причин много раз задерживались российские офицеры, которые направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента», — рассказал он.
Москва расценивает подобные действия как недружественные. Дипломат пообещал, что российская сторона отреагирует должным образом на политику Молдавии.