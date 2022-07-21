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26 минут назад

В Совфеде заявили о попытке Запада сделать из Молдавии вторую Украину

Мария Иванова

Накачивание Молдавии западным оружием усугубляет ситуацию с Приднестровьем и толкает страну на путь Украины. Такое мнение высказал первый зампред комитета по международным делам верхней палаты парламента России Владимир Джабаров, пишет РИА Новости.

Совфед: Запад пытается сделать из Молдавии вторую Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Превращение Молдавии во вторую Украину, на что ее толкают западные покровители, накачивание страны западными вооружениями лишь усугубляет проблему, отодвигает перспективы мирного урегулирования», - заявил он на «круглом столе» в Совете Федерации.

При этом идею открытия «второго фронта» в Приднестровье он назвал катастрофой для молдавской государственности.

В июне президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции со своей молдавской коллегой Майей Санду заявил, что Киев готов ответить «ударом» на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья. В свою очередь глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республикой Виталий Игнатьев уверен, что «единственно верным» решением конфликта является подписание с Кишиневом мирного соглашения.

В настоящее время в Приднестровье дислоцирована оперативная группа российских войск. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Однако президент Молдавии Майя Санду добивается вывода российских военнослужащих. Также властями готовятся законопроекты, позволяющие ввести в страну иностранный контингент со своим оружием.

Политика,Виталий Игнатьев,Владимир Зеленский,Владимир Джабаров,Совет Федерации,
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