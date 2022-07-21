Совфед: Запад пытается сделать из Молдавии вторую Украину

Накачивание Молдавии западным оружием усугубляет ситуацию с Приднестровьем и толкает страну на путь Украины. Такое мнение высказал первый зампред комитета по международным делам верхней палаты парламента России Владимир Джабаров, пишет РИА Новости.
«Превращение Молдавии во вторую Украину, на что ее толкают западные покровители, накачивание страны западными вооружениями лишь усугубляет проблему, отодвигает перспективы мирного урегулирования», - заявил он на «круглом столе» в Совете Федерации.
При этом идею открытия «второго фронта» в Приднестровье он назвал катастрофой для молдавской государственности.
В июне президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции со своей молдавской коллегой Майей Санду заявил, что Киев готов ответить «ударом» на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья. В свою очередь глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республикой Виталий Игнатьев уверен, что «единственно верным» решением конфликта является подписание с Кишиневом мирного соглашения.
В настоящее время в Приднестровье дислоцирована оперативная группа российских войск. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Однако президент Молдавии Майя Санду добивается вывода российских военнослужащих. Также властями готовятся законопроекты, позволяющие ввести в страну иностранный контингент со своим оружием.